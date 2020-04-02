Вирусолог прокомментировал прогноз о пике заболеваемости COVID-19 в России

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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн оценил прогноз о сроках окончания вспышки коронавирусной инфекции в России. Сообщалось, что пик заболеваемости COVID-19 в стране наступит в середине следующей недели.

"Когда наступит пик болезни, с уверенностью сказать сложно. Нужно учитывать соблюдение населением карантинных правил и особенности распространяемого вируса. Поэтому четко утверждать, что пик будет на следующей неделе, я бы не стал", – приводит RT его слова.

По мнению Альтштейна, заболеваемость коронавирусной инфекцией в РФ должна сойти на нет в летнее время года. Вирусолог предположил, что вспышка прекратится во второй половине мая, ближе к лету.

Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров заявил, что пик распространения коронавируса в России только предстоит. По его прогнозам, он разразится в середине следующей семидневки. Спад же следует ждать через 10–12 недель.