Эксперт подсчитал, когда завершится вспышка коронавируса в России

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Стало известно, когда завершится вспышка новой коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мнение главного инфекциониста Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимира Никифорова.

"То, что в конце концов кончится к лету, это точно", – предположил он, отвечая на вопрос.

Кроме того, по мнению Никифорова, пик распространения коронавирусной инфекции в РФ еще впереди. Ожидается, что он придется на середину следующей недели.

"Было бы хорошо. <...> Обычно вот такой подъем, а потом спад длится где-то 10–12 недель", – уточнил Никифоров.

Ранее стало известно, что еще три пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Известно, что у всех пациентов имелись сопутствующие заболевания. При этом одна из скончавшихся недавно вернулась из-за границы.

По последним данным, в 35 регионах России зафиксировали 440 случаев заражения COVID-19. Всего в стране на данный момент выявлено 2 777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах.