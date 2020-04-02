Тысячи россиян приобрели страховку от коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Страховку от коронавируса уже приобрели несколько тысяч жителей России. Об этом Москве 24 рассказали в страховых агентствах.

"Программа страхования от коронавируса появилась в марте, – сообщили представители страховой компании "Арсеналъ". – На сегодняшний день ею уже воспользовалось несколько тысяч человек". Наличие хронических заболеваний на стоимость страховки в данной компании не влияет, однако ее не оформляют на детей младше одного года и людей старше 60 лет.

В компании "АльфаСтрахование" разработано несколько программ на случай выявления COVID-19 с единовременной выплатой. "Мы видим большой спрос со стороны клиентов с первых дней запуска программ. По одной из них уже застраховано более двух тысяч человек", – пояснили представители компании. Страховые суммы могут составлять от 20 тысяч до одного миллиона рублей в зависимости от периода диагностирования коронавируса и течения самой болезни.

По состоянию на 2 апреля страховая компания "Согласие" заключила свыше 200 договоров страхования от коронавируса. О запуске похожего продукта ранее также объявила компания "Тинькофф Страхование".

Генеральный директор Межрегионального союза медицинских страховщиков Дмитрий Кузнецов считает, что целесообразность покупки такой страховки каждый человек устанавливает для себя самостоятельно. По мнению Кузнецова, страховые компании оценили вероятность наступления событий и посчитали возможным предложить данный продукт населению.

"Насколько это важно или не важно – это как страхование жизни в целом, – считает эксперт. – Этот вид страхования близок к страхованию от несчастного случая. Равно как программы при наступлении онкологического заболевания".

"Сейчас нас окружает много цифр по коронавирусу, и как их интерпретировать – личный выбор каждого", – подчеркнул Кузнецов.

За последние сутки в России подтвердили 771 новый случай коронавирусной инфекции, из них 595 – в столице. За сутки умерло 6 пациентов, из них три – в Москве и один – в Московской области. За весь период в РФ зафиксировано 30 летальных случаев.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для предотвращения масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Подобные меры ввели также в Подмосковье, а затем и в других регионах России.