Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Пик распространения коронавируса в России может наступить через месяц. Об этом заявил доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.

"Может, немного больше. В России пандемия идет медленно. Но, правда, в такой стране, как Италия, три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьезно, а сейчас там значительная катастрофа", – цитирует ИА "НСН" слова Альштейна.

Он добавил, что введенные в стране ограничительные меры помогут приостановить темпы распространения коронавирусной инфекции.

"С точки зрения распространения заболевания, разобщение поможет приостановить распространение инфекции. Полностью остановить ее, конечно, не удастся, но притормозить, возможно, удастся", – считает Альштейн.

При этом эксперт посоветовал одиночные прогулки на свежем воздухе для поддержания хорошего самочувствия.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что пик распространения коронавируса в Москве придется на середину-конец следующей недели.

Проценко отметил, что принятые меры по профилактике коронавируса в Москве нельзя назвать избыточными. По его словам, "чем больше заградительных карантинных мер, тем это будет более эффективным".

25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.

В связи с нерабочей неделей с 28 марта по 5 апреля в столице приостановили работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли.

Всего в мире, по данным ВОЗ, зафиксировано свыше 570 случаев заражения коронавирусом. В РФ заразились коронавирусом 1264 пациента.

