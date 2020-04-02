Бизнесмен переквалифицировался в курьера на время самоизоляции

Во время самоизоляции бизнесмен стал курьером
В условиях режима самоизоляции многие заведения и организации на время прекратили работу. Приостановили свою деятельность и бизнесмены. В настоящее время возымела популярность доставка, и люди идут работать курьерами не ради денег.
Так, бизнесмен Сергей Ночовный решил бросить себе вызов и устроился в службу доставки. На своей странице в соцсети он написал, что это отличная возможность осмыслить происходящее и пересмотреть взгляды на жизнь.
"Для меня важна физическая активность и отдых от сумасшедшего онлайн-потока в надвигающейся на город растерянности", – отметил предприниматель.
Москвичи, находящиеся на самоизоляции, стараются заказывать еду на дом. Однако курьеры уже не справляются с таким количеством заказов. Известно, что за последние две недели спрос на услуги курьеров в столице вырос вдвое.
Тем временем в Сети появилось множество шуток о том, что форма курьера – лучшая маскировка для выхода на улицу.
В настоящее время в Москве и ряде других регионов страны введены ограничения на передвижения по городу из-за ситуации с распространением COVID-19. В частности, всех граждан призвали к соблюдению самоизоляции. Покидать квартиры можно только в случае крайней необходимости: сходить в ближайший магазин, аптеку или на работу, если требуется личное присутствие в офисе.
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