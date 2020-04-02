В магазине поощрений проекта "Активный гражданин" запустили бесконтактную доставку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Маским
В связи с введением в Москве режима самоизоляции произошли изменения в работе магазина поощрений в проекте "Активный гражданин". Сейчас нет возможности списать баллы и пополнить карту "Тройка", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Стало известно, онлайн-проект поддерживает меры профилактики, действующие в столице. Для того чтобы москвичи не выходили из дома, портал запустил сервис бесконтактной доставки поощрений. Он нужен для соблюдения режима самоизоляции пользователями.
Ожидается, что участники проекта "Активный гражданин" смогут оформить доставку товара из магазина поощрений в ближайший постамат. В настоящий момент их насчитывается в городе не менее 900.
В дальнейшем, когда ситуация в столице нормализуется, возобновят доставку заказов в различные пункты выдачи на территории города.
Проект "Активный гражданин" начал работу в 2014 году. В нем участвует уже свыше 2,8 миллиона горожан.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для предотвращения масштабного распространения коронавирусной инфекции. Из квартиры можно выйти только за экстренной медицинской помощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.
Всего в России зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.
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