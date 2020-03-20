Общественные обсуждения впервые запустят на портале "Активный гражданин"

13:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Общественные обсуждения градостроительных проектов Москвы впервые пройдут в электронном формате с 20 марта. В качестве платформы выбран "Активный гражданин", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Зачастую у москвичей не хватает времени на то, чтобы посещать мероприятия, где обсуждаются значимые градостроительные проекты. Новый электронный формат таких обсуждений предоставляет возможность всем жителям принять участие и выразить свое мнение в удобное для них время", – объяснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Для участия в обсуждении потребуется аккаунт на портале mos.ru. При наличии заполненного профиля будет открыт доступ к голосованию по проектам.
Электронный формат предложит пользователям определенные преимущества. В частности, можно будет настроить уведомления в личном кабинете или по электронной почте, а также получить онлайн-консультацию – при этом задать вопросы можно будет и на очной экспозиции.
Первые общественные обсуждения в онлайн-формате коснутся вопроса замены устаревшего газопровода в районах Мещанском и Красносельском. Кроме того, рассмотрят создание новых пешеходных переходов в районах Тимирязевском, Бутырском, Орехово-Борисово Северное, Царицыно и Покровское-Стрешнево.
Правом участвовать в голосовании по проектам обладают местные жители, граждане, работающие в районах, представители местного самоуправления и депутаты Мосгордумы.
Ранее сообщалось, что участники проекта "Активный гражданин" направили свыше 1 800 заявок на прививку своих питомцев от бешенства в домашних условиях. На портале было необходимо пройти голосование, после чего открывалась специальная анкета.
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