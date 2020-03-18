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Общество

09:27

Более 1800 москвичей записало питомцев на прививку от бешенства

животные общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники проекта "Активный гражданин" направили свыше 1 800 заявок на прививку своих питомцев от бешенства в домашних условиях. Для того чтобы попасть на вакцинацию, жителям столицы предложили пройти голосование, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Опросы были организованы в каждом округе города. По итогам голосования, число участников которого превысило 154 тысячи человек, самыми активными оказались хозяева питомцев из ЮВАО, ВАО и ЮАО.

При этом домашнее животное есть у каждого второго участника проекта.

В лидерах находятся владельцы кошек, так как их в среднем по всем округам 25,38%. Собачников меньше (14,60%), других животных держат дома 3,15% респондентов.

В квартирах москвичей могут жить хомяки, морские свинки, шиншиллы и кролики. Почти половина владельцев домашних животных уже вакцинировали своих питомцев. Около 24% не будут в этом году ставить профилактический укол животным.

Ранее сообщалось, что четыре районных голосования завершились на портале "Активный гражданин".

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