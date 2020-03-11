Четыре районных голосования завершились на портале "Активный гражданин"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Четыре районных голосования в рамках проекта "Активный гражданин" завершились в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Опросы провели в районах Матушкино, Бутырский, Ростокино и Нагатино-Садовники. Так, жители Матушкино определили формат проведения детского праздника, посвященного Дню космонавтики. Большинство жителей предпочли вариант с организацией конкурсов, посвященных космической тематике.
В Ростокине жители проголосовали за программу тренингов для лиц старше 40 лет. Мероприятия проведут в спортивно-досуговом центре "Норд-СВАО". Москвичи предпочли тренинги, посвященные налаживанию коммуникаций с людьми разного возраста, а также занятия, касающиеся общения в семье и эмоционального интеллекта.
Жители Бутырского района определили, что войдет во второй выпуск "Альманаха Победы". Издание книги приурочили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Многие из опрошенных наиболее важным посчитали создание рубрики "Говорят ветераны Великой Отечественной войны...". В нее войдут воспоминания участников событий.
Не менее важной темой респонденты назвали освещение памятных мест района, которые связаны с Великой Отечественной войной. Также москвичи проголосовали за реализацию фотогалереи, а также рубрики, посвященной ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и воинам-интернационалистам.
Жители Нагатино-Садовники определяли место и программу реализации проекта #СоседиФест. Раз в месяц в районе будут проводить развлекательные мероприятия для детей и взрослых. Среди наиболее популярных вариантов наполнения программы – творческие мастер-классы, занятия спортом и уроки танцев.
Что касается аттракционов в рамках #СоседиФеста, то большинство жителей одобрили такие варианты, как организация игр в городки, аэрохоккей, гигантские шашки и классики.
Стоит отметить и другие опросы, недавно созданные в рамках проекта "Активный гражданин". Так, 5 марта открыли голосование, посвященное комплексному благоустройству лесопарка "Кусково", Профсоюзной улице, проспекту 60-летия Октября, а также Бережковской набережной, набережной Тараса Шевченко и Украинскому бульвару.
3 марта на портале начали опрос, касающийся озеленения дворов в 2021 году. У горожан узнают, требуется ли в их дворе озеленение и проводилась ли на их придомовой территории высадка растительности в рамках программы "Миллион деревьев". По результатам голосования планируют составить рейтинг дворов, в которых озеленение наиболее востребовано.
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