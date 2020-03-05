Активные граждане оценят концепции комплексного благоустройства

10:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В проекте "Активный гражданин" открылось голосование, посвященное комплексному благоустройству лесопарка "Кусково", Профсоюзной улице, проспекту 60-летия Октября, а также Бережковской набережной, набережной Тараса Шевченко и Украинскому бульвару. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"В лесопарке "Кусково" планируют обновить сеть пешеходных тропинок, сделать велосипедные и беговые дорожки, а также оборудовать систему освещения с учетом биоритмов животных и птиц, обитающих в парке. Фонари установят только на основных маршрутах и в местах отдыха горожан. Так они минимально повлияют на активность представителей фауны", – говорится в сообщении.
Отмечается, что там также планируют благоустроить детские площадки, открыть пункты проката спортивного инвентаря, реконструировать стадион "Фрезер" и создать многофункциональный спортивный кластер.
На улице Профсоюзной и проспекте 60-летия Октября планируют убрать под землю все воздушные кабельные линии. Также там хотят заменить покрытие тротуаров и проезжей части, установить фонари с энергосберегающими лампами и современные малые архитектурные формы.
Кроме того, специалисты благоустроят три сквера – имени Лермонтова, Пушкина и Тютчева, четыре площади – Иосипа Броз Тито, Академика Келдыша, Мартина Лютера Кинга, площадь перед ЗАГСом Академического района, а также территории у восьми станций подземки.
На Украинском бульваре, Бережковской набережной и набережной Тараса Шевченко хотят создать единую зону для отдыха и прогулок с садами и цветниками. На набережных проложат маршруты для пешеходов и велосипедистов. Рядом обустроят площадки для скейтбордистов и роллеров, детские игровые зоны, кафе и озелененные зоны отдыха.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее сообщил, что в этом году столицу украсит более 52 миллионов цветов. По его словам, специалисты ГБУ "Озеленение" уже начали готовить цветочную рассаду. В теплицах же дозревает более пяти миллионов разноцветной виолы, которую начнут высаживать по городу уже в апреле, добавил он.
В январе стало известно, что весной на благоустроенных территориях столицы планируют высадить более 108 тысяч кустарников. Работы планируют провести с середины апреля до конца мая. Больше всего высадят кустов кизильника и рябинника – по 27 тысяч растений.
Также высадят порядка 20 тысяч кустов снежноягодника и более 18 тысяч спирей разных видов. Всего будет посажено более 20 видов кустарников.
В 2020 году в столице планируется высадить более 750 тысяч деревьев и кустарников. По официальным данным, за 2019 год в столице появились 79 тысяч новых деревьев и 1,6 миллиона кустарников. В число площадок по озеленению, помимо парков культуры и отдыха, скверов и особо охраняемых природных территорий, вошли участки вдоль улиц и магистралей, дворы жилых домов и социальных учреждений.
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