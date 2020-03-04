Активные граждане выбрали тренировки на свежем воздухе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В проекте "Активный гражданин" состоялось голосование за спортивные мероприятия, которые организуют летом на свежем воздухе. Тренировки планируется проводить в каждом округе столице. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В материале уточняется, что в голосовании приняли участие 181 956 человек.
Самым популярным вариантом летних тренировок стали зарядки на свежем воздухе. За них проголосовали 58,61 процента участников проекта. Фитнес-зарядки – это различные виды упражнений, которые не требуют специальной подготовки и тренажеров. Больше всего голосов этот вариант набрал в ЗелАО (63,73 процента), САО (60,12 процента) и ЦАО (60,11 процента).
За мастер-классы по воркауту проголосовали 13,77 процента участников голосования. Это тренировки со специальным оборудованием под руководством профессиональных тренеров. Большинство голосов за них отдали жители СЗАО (14,57 процента) и ЗАО (14,54 процента).
Самыми активно голосующими округами стали СВАО (23 386 человек), ЮАО (23 298), а также ЮВАО (23 209) и ВАО (23 028).
Заведующий организационно-методическим отделом по спортивной медицине столичного департамента здравоохранения Игорь Иусов ранее сообщил, что россиянам лучше заниматься спортом на улице зимой в термофуфайке и с фонариком на голове.
Иусов добавил, что с особым вниманием нужно отнестись к сцеплению с землей, проверив обувь подошвы. По его словам, также необходимо не забывать пить воду, хорошо разминаться дома перед тренировкой на улице во избежание травм. Также не следует заниматься спортом во время болезни, поскольку в этот период увеличивается нагрузка на иммунитет, пояснил Иусов.
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