ЦППК запускает велотуры по Москве и Подмосковью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Центральная пригородная пассажирская компания запускает новые велотуры по столице и Московской области. В субботу, 29 августа, будет проведена экскурсия в новом формате, сообщает пресс-служба ЦППК.
Как отмечается, участники экскурсии, которую проведет радиоведущая Наталия Лисицына, будут изучать достопримечательности на велосипедах.
Место сбора группы – Белорусский вокзал, откуда в 09:59 участники велотура отправятся до станции Сколково на электричке. Четырехчасовая экскурсия начнется в многофункциональный комплексе, транспортном хабе "Орбион". Все желающие смогут увидеть необычную архитектуру научного комплекса, посетить уникальное здание Технопарка, изучить его интересные изобретения, побывать в необычных бизнес-центрах "Амальтея" и "Стратос". В конце прогулки участников ждет отдых в новом зеленом парке и памятные подарки от ЦППК.
В июле ЦППК возобновила ежегодные экскурсии из столицы в Калугу, Рязань, Серпухов, Хотьково и Коломну. По дороге путешественники смогут прослушать аудиогиды компании серии "От станции в город" – это бесплатные аудиоэкскурсии ЦППК, которые помогают изучить город с помощью смартфонов.
Проект #Москвастобой организовал авторские веломаршруты, несколько из которых посвящены различным архитектурным стилям, среди них авангард или модерн. Веломаршрут вдоль набережных позволит полюбоваться живописными видами центра города, а маршрут "Обновленная Москва" покажет самые современные и благоустроенные уголки столицы. Прокатиться можно по веломаршруту "Как за городом, но в Москве", который проложен по природным зонам.
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