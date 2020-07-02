ЦППК возобновила туристические поездки в Московскую область

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Центральная пригородная пассажирская компания возобновила ежегодные экскурсии из столицы в Калугу, Рязань, Серпухов, Хотьково и Коломну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря АО "Центральная ППК" Софью Попову.



Она подчеркнула, что на станциях, в поездах и в общественных местах необходимо носить маски и перчатки.

"Вы вновь можете поехать в Оптину Пустынь и посетить самые древние места калужской земли с вековыми храмами и монастырями, этнографический парк в Хотькове, где можно изучить быт, обычаи и культуру кочевых народов Руси, проникнуться атмосферой, в которой творил Сергей Есенин, прогуляться по улочкам коломенского Арбата и тепло пообщаться с альпака в Серпухове", – сказала Попова.

По ее словам, по дороге путешественники смогут прослушать аудиогиды компании серии "От станции в город" – это бесплатные аудиоэкскурсии ЦППК, которые помогают изучить город с помощью смартфонов.

Как стало известно ранее, с 4 июля в Забайкалье возобновится работа баз отдыха. Открыться смогут базы отдыха, которые предоставят гостям временное жилье для одноместного или семейного размещения, причем речь идет об объектах со входом с улицы. Кроме того, жилые и общие помещения предварительно дезинфицируют и продолжат обрабатывать в течение сезона.

В качестве дополнительной меры защиты названы установка дозаторов с антисептиками и формирование пятидневного запаса перчаток и масок.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, с 1 июля снимаются запреты на поездки в 67 регионов Российской Федерации. Туризм доступен с некоторыми ограничениями, но в дальнейшем допускается их смягчение.

Среди уже принятых мер – отмена обязательных справок об отсутствии коронавируса для отдыхающих. Снятие соответствующей нормы одобрил Роспотребнадзор.

