Пять новых выделенных полос открыли в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Еще пять выделенных полос для общественного транспорта открыли в Москве. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
Выделенная полоса появилась на Малой Тульской улице, она позволит ускорить движение автобусов в два раза. Еще одну ввели на Большой Тульской улице: этот участок автобусы 12 различных маршрутов будут проходить за две минуты. А выделенка от съезда с ТТК ускорит подъезд транспорта к южному вестибюлю станции метро "Тульская", подчеркнули в Дептрансе.
Также выделенные полосы появились на участке внутренней стороны ТТК при заезде на Автозаводский мост, на Кантемировской улице и в Лубочном переулке. Предполагается, что они сократят время проезда автобусов на 1–3 минуты.
Ранее стало известно, что с 20 октября по выделенной полосе на участке проспекта Мира от Проектируемого проезда № 911 до улицы Докукина в сторону центра запретят ездить такси. В Дептрансе объяснили, что это связано с участившимися ДТП из-за нарушения ПДД таксистами. Ожидается, что движение на участке станет безопаснее и быстрее.
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