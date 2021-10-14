Работы на участке Каланчевская – Курская МЦД-2 выполнены более чем на 50%

Фото: пресс-служба МЦД

Реконструкция участка Каланчевская – Курская второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) идет по графику, работы выполнены более чем на 50%, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

В пресс-службе отметили, что в ходе работ важно сохранить исторический облик площади трех вокзалов.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов пояснил, что на площади трех вокзалов фактически создается новая станция, которая объединит МЦД-2 и МЦД-4. Пассажирам будет доступна пересадка на три крупнейших вокзала, метро и наземный транспорт.

"Это сложнейший железнодорожный участок в самом центре столицы, и сохранение исторического облика объекта при такой глобальной реконструкции особенно важно для мэра Москвы. Именно поэтому здесь сохранен Императорский павильон, а новая платформа, которая сейчас принимает поезда второго диаметра, построена с учетом архитектурного единства всего ТПУ", – приводятся в сообщении пресс-службы слова Ликсутова.

Ранее Сергей Собянин осмотрел выполненные работы по улучшению условий дорожного движения в районе Комсомольской площади и строительство новой железнодорожной станции для поездов МЦД-2 и МЦД-4.

В правительстве Москвы отметили, что проект по реконструкции участка Москва-Каланчевская – Москва-Пассажирская-Курская позволит увеличить пропускную способность участка в 2 раза – с 178 до 353 пар поездов в сутки. Этот шаг позволит организовать движение поездов по МЦД-4 "Киевско-Горьковский". Кроме того, будет увеличено количество пассажирских мест в 2,5 раза – с 706 тысяч до 1,8 миллиона в сутки.

