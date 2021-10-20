Трамвай-трактир "Аннушка" выставили на продажу

Московскую достопримечательность выставили на торги. Речь идет об известном трамвае-трактире "Аннушка".

Он курсировал по маршруту метро "Чистые пруды" – Покровские ворота с 1989 года. Цена вопроса – 1,2 миллиона рублей. Объявление о продаже транспорта появилось в группе "Трамвай" в соцсети "ВКонтакте".

Продают знаменитый трамвай с августа. На портале Biasness for Sale "Аннушку" предлагают как готовый бизнес подороже – за 5 миллионов рублей. Обещают научить всем премудростям трактирного бизнеса на колесах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.