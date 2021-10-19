Запыление в поезде не повлияло на движение составов на Арбатско-Покровской линии

Очевидцы сообщили о задымлении на станции метро "Кунцевская"

Поезда на Арбатско-Покровской линии метро ходят в соответствии с графиком, сообщает пресс-служба департамента транспорта в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что на станции "Кунцевская" машинист обнаружил запыление в кондиционере хвостовой кабины. Согласно инструкции, он сразу же использовал огнетушитель.

В ведомстве отметили, что инцидент не повлиял на движение составов.

"Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

В сентябре движение на участке от "Юго-Западной" до "Университета" приостанавливали для проверки одного из составов. Причиной стало задымление в одном из вагонов поезда.

