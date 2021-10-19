Дептранс сообщил об ограничениях при оплате парковки в столице через СМС

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В департаменте транспорта предупредили о временных ограничениях при оплате парковки в Москве через СМС.

При возникновении трудностей с оплатой парковки с помощью сообщений или пополнением парковочного счета автомобилистам рекомендовали воспользоваться мобильным приложением "Парковки Москвы". Также оплатить парковку можно в ближайшем паркомате.

О восстановлении возможности оплаты парковки через СМС и личный кабинет Дептранс сообщит дополнительно.

В июле этого года мобильный оператор Tele2 совместно с компанией "Мобильные решения" представил новый умный гаджет "Смарт Паркинг" для столичных водителей. С его помощью автовладельцы могут не вводить номер парковки и не указывать вручную завершение парковочной сессии – девайс делает это автоматически.