Собянин объявил о розыгрыше 10 квартир среди тех, кто пройдет вакцинацию

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о розыгрыше 10 квартир среди вакцинированных граждан. Первый этап пройдет 27 октября.

Розыгрыши будут проводить каждую недели на протяжении пяти недель. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

