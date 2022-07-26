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Транспорт

26 июля, 22:47

Трамваи не будут ходить по выходным к метро "ВДНХ" и в Останкино с 29 июля

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Трамваи перестанут ходить к метро "ВДНХ" и в Останкино по пятницам и выходным с 29 июля. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Трамвай № 11 временно будет ходить от 16-й Парковой улицы через проспект Мира до комбината "Лира". Маршрут № 17 пройдет от остановки "Медведково" до Сельскохозяйственной улицы, а маршрут № 25 – от Сокольнической Заставы до Сельскохозяйственной улицы.

"Временный маршрут автобуса № 017 больше не работает – по выходным для проезда в Медведково снова можно пользоваться трамваем № 17. Пользуйтесь регулярными автобусами и электробусами от улиц Докукина и Академика Королева до метро "ВДНХ", – говорится в сообщении.

Такие изменения введут на время ремонта трамвайных путей в Продольном проезде. В частности, работы проведут на повороте возле "Рабочего и Колхозницы", на пересечении с автомобильной дорогой.
С понедельника по четверг указанные трамваи будут ходить по прежним маршрутам.

Ранее сообщалось, что в Москве начался первый этап тестирования новой билетной системы к запуску третьего маршрута Московских центральных диаметров на Ленинградском направлении. В настоящее время пассажиры могут оплатить проезд только бумажными билетами или абонементами МТППК, а также банковской картой. В Дептрансе подчеркнули, что переход на новую билетную систему произойдет плавно и незаметно для пассажиров.

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