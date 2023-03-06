Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал Очаково будущего МЦД-4

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Станция Очаково четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) открылась после реконструкции. Это 15-й современный пригородный вокзал на Калужском направлении МЖД, который станет частью МЦД-4, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"С открытием пригородного вокзала и запуском четвертого диаметра улучшится транспортная доступность для 40 тысяч жителей южной части района Очаково-Матвеевское. Сейчас до ближайшего метро отсюда больше 25 минут пешком. Устаревшую станцию закрыли на реконструкцию в июле прошлого года", – написал Собянин.

Градоначальник пояснил, что теперь вместо нее открыли современный пригородный вокзал. Специалисты оборудовали там новые платформы и надземный вестибюль. По словам Собянина, вокзал также станет удобным для маломобильных горожан и пассажиров с детьми.

Мэр уточнил, что специалисты провели работы по благоустройству на прилегающих территориях. Они обновили остановки автобусов, а также перенесли их поближе к вокзалу. В связи с этим, отметил Собянин, пересадка с одного вида транспорта на другой станет быстрее в два раза.

Столичный мэр добавил, что четвертый диаметр пройдет через Москву с запада на восток. Он свяжет семь центральных вокзалов города.

Ранее Собянин сообщил, что реконструкция пригородного вокзала Крюково будущего МЦД-3 подойдет к финалу в 2023 году. Он станет современным трехуровневым ТПУ, который создан по уникальному проекту, отметил мэр. По словам мэра, открытие МЦД-3 поможет развитию ЗелАО.

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