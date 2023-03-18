Газопровод реконструировали в районе Вешняки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба АО "Мосгаз"

Специалисты реконструировали газопровод низкого давления в столичном районе Вешняки. Его проложили еще в 1971 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятия проводились на улицах Кетчерской и Старый Гай. Сотрудники АО "Мосгаз" поменяли стальную трубу на новую из полиэтилена. Ее протяженность составляет 1,3 километра.

"Особенность проведения работ заключалась в том, что в местах открытой прокладки имелись пересечения с различными инженерными сетями. Важно было сначала точно измерить расстояние между ними в соответствии с требованиями градостроительного кодекса, а затем вручную производить работы в местах пересечения всех коммуникаций с газопроводом", – поделился генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев.

По его словам, работники воспользовались методом горизонтально направленного бурения. Подобный метод является одним из наиболее эффективных. Специалисты также организовали работы по защите трубы от коррозии и установили три фасадных крана.

Кроме того, были проведены мероприятия по благоустройству территории, сотрудники высадили деревья и кустарники.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что реконструкция Дмитровского путепровода проводится без перекрытия движения по основному ходу шоссе. По словам мэра, все основные мероприятия хотят завершить до конца 2023 года.

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