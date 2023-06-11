Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин сообщил о завершении реконструкции Фрунзенского газопровода-дюкера. В своем телеграм-канале он отметил, что оттуда газ идет в квартиры районов Хамовники, Арбат, Дорогомилово и на общегородские газораспределительные пункты.



"Уникальность газопроводов-дюкеров в том, что их трассы проходят в том числе под дном Москвы-реки. Под водной артерией обновленный газопровод-дюкер проложили на глубине 21 метр, что снижает воздействие на экологию", – подчеркнул мэр.

По словам градоначальника, срок службы сетей составляет более 40 лет. При этом им не требуется ежегодного обслуживания.

Собянин напомнил, что комплексная программа реконструкции 20 газопроводов-дюкеров идет с 2018 года. Фрунзенский стал уже девятым. На сегодняшний день ведутся работы по реконструкции Щукинского и Голутвинского газопроводов.



До этого сообщалось, что газопровод высокого давления проложат на участке между деревнями Коротыгино и Чернецкое в ТиНАО. Трубы проложат закрытым способом в районе пересечений с автодорогами и водными объектами. Газопровод уберут в специальные футляры. Кроме того, на нем специалисты установят автоматические запорные устройства.

Реконструкция газопровода завершилась в Алексеевском районе