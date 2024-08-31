Инна Святенко: в Марьине отремонтировали более десятка спортивных площадок в этом году

Фото: Александр Чикин

Больше 10 спортивных площадок отремонтировали в Марьине в течение 2024 года, сообщила депутат Мосгордумы, сенатор Инна Святенко.

Речь идет как о мультиспортивных аренах, так и о площадках для занятий воркаутом.

"Марьино – один из крупнейших и самых густонаселенных районов Москвы, а еще – один из самых спортивных. Здесь обустроены десятки локация для занятий спортом и физкультурой. Только в этом году специалисты качественно обновили 4 площадки для игровых видов спорта, еще больше – площадок с тренажерами. В парке 850-летия каждый день сотни марьинцев занимаются бегом, уже несколько лет работает клуб MyRUNo. Лыжероллеры, бег, велоспорт – для этих и многих других видов спорта созданы все условия", – рассказала Инна Святенко.

В нынешнем году специалисты обновили мультиспортивные арены для игровых видов спорта по следующим адресам: парк Героев войны 1812 года, улица Люблиинская, 157, улица Братиславская, 31, корпуса 1, 2, 3, Мячковский бульвар, 27, 31/19.

Тренажерные площадки отремонтировали в парке 1812 года, во дворах на улицах Перерва, Подольской, Маршала Голованова, Братиславской, на Новочеркасском бульваре. Специалисты привели в порядок асфальтовое покрытие, газон, заменили резиновое покрытие.

Ранее депутат Московской городской думы Валерий Головченко посетил село Красная Пахра. Целью визита стал осмотр завершения хода реконструкции футбольного поля. Универсальная спортивная площадка была благоустроена у дома 15 в селе Красная Пахра в 2021 году. Были установлены металлическое ограждение и трибуны, а также футбольные ворота. Тренировки и любительские матчи показали, что покрытие необходимо поменять на более удобное и безопасное.



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