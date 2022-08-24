Владельцев оружия в РФ обязали проходить техническое обслуживание

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
С 25 августа в России в силу вступают изменения в закон "Об оружии", согласно которым владельцам необходимо будет проходить техническое обслуживание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
Под техническим обслуживанием понимается чистка, смазка, регулировка прицельных приспособлений, ударного и спускового механизмов огнестрельного длинноствольного оружия.
"Осуществлять техническое обслуживание оружия смогут как владельцы оружия, так и юридические лица, имеющие соответствующую лицензию", – говорится в сообщении.
Кроме того, законодательно закрепляется понятие ремонта гражданского и служебного оружия, который смогут осуществлять имеющие соответствующую лицензию юридические лица. Передавать оружие для ремонта можно будет на основании выданного Росгвардией направления.
Изменения коснулись и прерывания стажа владения гладкоствольным оружием для покупки охотничьего.
"Принятым федеральным законом устанавливается, что такое оружие можно будет приобретать в течение одного года со дня истечения срока действия разрешения на владение огнестрельным охотничьим нарезным или гладкоствольным оружием либо его аннулирования на основании добровольного отказа гражданина от указанного разрешения при условии отсутствия оснований для отказа в выдаче ему лицензий на приобретение оружия", – говорится в сообщении.
Владельцы оружия получили право самостоятельно определять количество приобретаемого оружия, однако их число не должно превышать 10 единиц. Вместе с этим гражданам предоставляется право синхронизировать срок действия разрешений на имеющееся оружие.
"Гражданам, награжденным огнестрельным оружием, предоставляется право приобретать патроны к гражданскому огнестрельному оружию подходящего калибра и размера для их использования с наградным оружием в учебных или тренировочных целях. Федеральный закон вступает в силу с 25 августа 2022 года", – сказали в Росгвардии.
Ранее сообщалось, что минимальный возраст, с которого граждане РФ могут купить некоторые виды оружия, увеличился до 21 года. Граждане, не достигшие 21 года, не смогут купить охотничье, а также огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны. Граждане до этого возраста могут приобрести оружие – они должны пройти либо проходить военную службу.
Кроме того, возрастной ценз обошел граждан, имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции.
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