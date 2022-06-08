Госдума приняла законопроект об усилении контроля за оборотом оружия

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Госдума приняла в первом чтении законопроект об усилении контроля за оборотом оружия в России, передает РИА Новости.

Документ подразумевает, что лицензию на приобретение оружия выдавать не будут, если силовым структурам известно о причастности человека к организованной преступной группе. Таким же основанием является намерение лица использовать оружие в противоправных целях.

Кроме того, отказ может последовать в случае признаков угрозы для государственной и общественной безопасности.

"Мы должны сделать все, чтобы максимально ограничить возможности доступа к огнестрельному оружию для тех, кто имеет психические отклонения, связан с криминалом… В данном случае мы говорим не о расширении перечня бюрократических процедур, а о профилактике преступлений с использованием огнестрельного оружия", – заявил глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Также устанавливается обязательная тщательная проверка кандидатов на владение оружием. Проводить ее будут органы внутренних дел и ФСБ России.

В феврале 2022 года Совфед одобрил закон, уточняющий число единиц гражданского оружия, которое разрешено иметь в собственности гражданам РФ. В частности, до 10 единиц разрешено для охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия или охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом.