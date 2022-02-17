Путин потребовал добиться кардинального повышения раскрываемости преступлений в РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Владимир Путин потребовал добиться кардинального повышения раскрываемости преступлений в России. Об этом он заявил в ходе заседания коллегии министерства внутренних дел, сообщает ТАСС.
Российский президент напомнил, что в 2021 году в ФЗ "О полиции" были внесены изменения, согласно которым были расширены полномочия полицейских. Так, теперь правоохранители могут при получении сообщений о ЧП оперативно осматривать жилые помещения и автомобили.
"Нужно эффективно использовать эти возможности для оперативного раскрытия преступлений по горячим следам", – заявил глава государства.
Кроме того, Путин также поручил усилить координацию различных структур для укрепления кибербезопасности в России.
Ранее министерство внутренних дел РФ раскрыло статистику по числу жертв и пострадавших в результате преступлений за 2021 год. Так, в результате преступных посягательств погибли 23,3 тысячи человек, тяжело пострадали 32,8 тысячи. По информации правоохранителей, ущерб от преступлений в 2021 году составил 834,5 миллиарда рублей, это на 62,7% больше, чем в 2020 году.
За последние 10 лет количество преступлений в Москве уменьшилось в разы – Собянин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: