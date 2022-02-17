Путин потребовал добиться кардинального повышения раскрываемости преступлений в РФ

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Владимир Путин потребовал добиться кардинального повышения раскрываемости преступлений в России. Об этом он заявил в ходе заседания коллегии министерства внутренних дел, сообщает ТАСС.

Российский президент напомнил, что в 2021 году в ФЗ "О полиции" были внесены изменения, согласно которым были расширены полномочия полицейских. Так, теперь правоохранители могут при получении сообщений о ЧП оперативно осматривать жилые помещения и автомобили.

"Нужно эффективно использовать эти возможности для оперативного раскрытия преступлений по горячим следам", – заявил глава государства.

Кроме того, Путин также поручил усилить координацию различных структур для укрепления кибербезопасности в России.

Ранее министерство внутренних дел РФ раскрыло статистику по числу жертв и пострадавших в результате преступлений за 2021 год. Так, в результате преступных посягательств погибли 23,3 тысячи человек, тяжело пострадали 32,8 тысячи. По информации правоохранителей, ущерб от преступлений в 2021 году составил 834,5 миллиарда рублей, это на 62,7% больше, чем в 2020 году.

