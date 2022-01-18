Более 23 тыс человек погибли в РФ в 2021 году в результате преступлений

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Министерство внутренних дел РФ раскрыло статистику по числу жертв и пострадавших в результате преступлений за 2021 год. Об этом сообщает ТАСС.

"В результате преступных посягательств погибли 23,3 тысячи человек, здоровью 32,8 тысячи человек причинен тяжкий вред", – указали в ведомстве.

По информации МВД, ущерб от преступлений в 2021 году составил 834,5 миллиарда рублей. Это на 62,7 процента выше, чем в 2020 году. 92,2 процента правонарушений были зарегистрированы в городах и поселках городского типа.

В январе 2022 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил вернуть контроль за оборотом оружия и боеприпасов в ведение МВД. Данное решение он объяснил участившимися происшествиями в учебных заведениях.