США обвинили Россию в небезопасном перехвате самолета-разведчика

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В ВМС США сообщили, что российский истребитель Су-35 провел небезопасный перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon над Средиземным морем во вторник, 4 июня.

По утверждению пресс-службы шестого флота ВМС, Су-35 пролетел непосредственно перед самолетом, выполнявшим задание, что поставило под угрозу пилотов и членов экипажа.

Указывается, что российский истребитель трижды в течение 175 минут пролетел рядом с P-8A. Всего же длительность перехвата составляла примерно 28 минут, передает "Вечерняя Москва".

При этом экипаж Poseidon сообщил о турбулентном воздействии спутных струй воздуха. Также добавляется, что разведчик действовал в международном воздушном пространстве и не провоцировал россиян.

Ранее появилось видео перехвата ударного беспилотника ВВС США. На кадрах видно, как пилот очень близко подводит борт к аппарату MQ-9 Reaper. Беспилотник, предположительно, перехватил российский боевой самолет.