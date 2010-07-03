Глава Генштаба призвал НАТО прекратить военную активность на российской границе

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Россия призвала НАТО прекратить военную активность вблизи границ. Такое заявление сделал глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на Московской конференции по международной безопасности, передает РИА Новости.

"Важным условием для снижения напряженности может стать прекращение дестабилизирующей активности вооруженных сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Черном море", – сказал Герасимов.

Также он призвал западных партнеров отказаться от создания новых "разграничительных линий" в Европе и снизить противостояние по линии Россия–НАТО.

Ранее российский истребитель Су-27 был поднят для перехвата американского разведчика после того, как машину заметили над нейтральными водами Балтики. После этого происшествия в комитете Госдумы по обороне и безопасности заявили, что для США и НАТО несоблюдение международного права является нормой поведения.