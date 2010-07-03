Лавров прокомментировал обстрел турецкого военного конвоя в Сирии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил развитие ситуации в районе зоны деэскалации в сирийском Идлибе в свете последнего инцидента с турецким конвоем, который был обстрелян накануне. Слова главы МИД приводит РИА Новости.

"Мы совместно с турецкими коллегами для того, чтобы пресечь регулярные нарушения этими террористами режима прекращения боевых действий, хоть он на них и не распространятся, но мы четко дали понять, что если они будут осуществлять вылазки из этой зоны, то они будут жестко подавляться", – заявил министр.

По словам Лаврова, территория, которую контролирует запрещенная в России террористическая организация "Хайат Тахрир Аш-Шам", значительно выросла за последнее время. Вместе с тем глава МИД дал понять, что соглашение по Идлибу не предусматривает распространения режима прекращения огня на террористов, так что Москва будет жестко подавлять любые вылазки боевиков в районе зоны деэскалации, о чем уже уведомили Анкару.

Ранее стало известно, что в результате атаки на турецкий военный конвой в Идлибе трое человек погибли и 12 получили ранения. СМИ при этом писали, что удар по конвою нанесли ВВС Сирии – до инцидента государственное телевидение САР сообщило, что турецкие бронетранспортеры нарушили границу.