США призвали к прекращению насилия в Сирии

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В Вашингтоне настаивают на прекращении насилия в сирийской провинции Идлиб после авиаудара по турецкому конвою. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента Моргана Ортагуса.

"Режим Асада и его союзники должны вернуться к режиму прекращения огня в Идлибе", – подчеркнул Ортагус.

В сообщении отмечается, что авиаудар по турецкому конвою последовал за продолжающимися жестокими нападениями на гражданских лиц, гуманитарных работников и инфраструктуру.

"Мы осуждаем это насилие, и оно должно прекратиться", – заявил представитель Госдепа.

Ранее при обстреле турецкого военного конвоя в Сирии погибли три человека. Еще 12 гражданских лиц в результате налета оказались пострадавшими.