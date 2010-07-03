Сирийская армия заняла Хан-Шейхун

Правительственные войска Сирии заняли Хан-Шейхун – город на севере-западе в страны на территории мухафазы Идлиб.
"На данный момент проводятся операции по зачистке и разминированию", – цитирует РИА Новости полевой источник.
Ранее сообщалось, что трое человек погибли и 12 получили ранения в результате атаки на турецкий военный конвой в Идлибе. Конвой следовал между наблюдательными пунктами по контролю над зоной деэскалации в районе Хан-Шейхуна. До инцидента государственное телевидение Сирии сообщило, что турецкие бронетранспортеры нарушили границу.
Дональд Трамп считает "большой гуманитарной ошибкой" наступление сирийской армии в Идлибе. США подготовили перечень объектов в Сирии, которые подвергнут ударам с воздуха в случае, если сирийская армия начнет атаку с помощью химического оружия.
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