Минобороны РФ опровергло данные о гибели российских военных в Сирии

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В Минобороны РФ опровергли данные о гибели троих российских военных в Сирии и ранении еще двоих.

"Никаких российских наблюдательных постов в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации "Идлиб" не существует. Информация, распространенная одним из российских СМИ, о якобы гибели военнослужащих ВС РФ не соответствует действительности", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы министерства.

Ранее Центр по примирению враждующих сторон заявил, что Штаты нанесли авиаудар в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб. Вашингтон при этом не уведомил Москву или Анкару. Атака повлекла жертвы и разрушения.

В феврале этого года россиянин Максим Плетнев, служивший по контракту в Сирии, погиб, выполняя боевое задание. Погибшему десантнику было всего 24 года. Мужчина был сержантом контрактной службы. На похороны прибыли его соратники и командование бригады. Службу в российских вооруженных силах он проходил с 2012 года.

