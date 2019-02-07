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07 февраля, 22:01

Контрактник из РФ погиб при выполнении боевого задания в Сирии

происшествия за рубежом

07 февраля, 22:01

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Фото: http://admin-tih.ru

Россиянин Максим Плетнев, служивший по контракту в Сирийской Арабской Республике, погиб, выполняя боевое задание. Сообщение о его кончине появилось на сайте администрации Тихорецкого района Краснодарского края, где жил покойный.

Трагедия произошла 31 января, а уже 4 февраля Плетнева похоронили на Тихорецком кладбище. Погибшему десантнику было всего 24 года.

СМИ пишут, что парень был сержантом контрактной службы. На похороны прибыли его соратники и командование бригады. Службу в российских вооруженных силах Максим проходил с 2012 года.

происшествия за рубежом

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