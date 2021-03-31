Кабмин Украины запретил ввоз пшеницы и подсолнечного масла из РФ

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Кабинет министров Украины запретил ввоз в страну пшеницы, подсолнечного масла, а также моющих средств, бумаги и изделий из нее. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Уточняется, что запрет будет действовать с 10 апреля. Список запрещенных товаров также пополнился моющими, поверхностно-активными веществами, газетной бумагой, картоном, крафт-бумагой и крафт-картоном, туалетной бумагой, косметическими салфетками, полотенцами для рук, скатертями и салфетками.

Кроме того, в перечне числятся ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, веревка из других легированных сталей, инструменты для бурения, ходовые балансирные и другие тележки, оси, колеса и их части.

Кабмин Украины с 2016 года ввел эмбарго на некоторые российские товары, список неоднократно расширялся.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении пяти россиян, трех граждан Украины и 19 юридических лиц.