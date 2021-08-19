Байден не исключил быстрое возвращение "Аль-Каиды" в Афганистан

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Американский президент Джо Байден полагает, что запрещенная в России террористическая группировка "Аль-Каида" может вернуться в Афганистан быстрее, чем через 18 месяцев, как ожидалось ранее, сообщает abcnews.go.com.

"Дело в том, что "Аль-Каида" и ИГ (террористическая группировка запрещена в России) распространяют метастазы. Для США значительно большая угроза исходит из Сирии, из Восточной Африки, чем из гор Афганистана. И мы сохраняем возможности уничтожить ее издалека", – пояснил глава Белого дома.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда в воскресенье, 15 августа, представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.

Официальный представитель катарского офиса "Талибана" Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в Афганистане.