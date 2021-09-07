Кулеба назвал Крым темой повестки дня на встрече Путина и Зеленского

Фото: depositphotos/Fotofabrika

Тема Крыма будет в повестке дня встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Но саммитом "Крымская платформа" мы показали, что мы про Крым никогда не забудем и Крым – это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Я убежден, что тема Крыма будет в повестке дня в любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться", – заявил Кулеба в эфире телеканала "1+1".

По его словам, в Москве ищут повод, чтобы встреча не состоялась.

"Сегодня они говорят: не хотим про Крым, завтра они придумают еще какой-то аргумент, но мы призываем РФ все-таки согласиться на эту встречу и провести откровенный разговор о том, каким образом будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории", – добавил глава МИД Украины.

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал условие, при котором может состояться встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его мнению, необходимо определить список вопросов, которые будут обсуждать лидеры стран в ходе диалога. Он пояснил, что встреча глав государств должна иметь некое содержание.

В свою очередь, Киев настаивает на обсуждении вопросов, которые в Москве считают бессмысленными, продолжил сенатор. В их числе – вопрос о принадлежности Крыма, добавил Пушков.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос принадлежности Крыма не может быть предметом переговоров Путина и Зеленского. По этой причине стороны пока не могут продвинуться в вопросе возможной встречи лидеров.