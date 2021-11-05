План "Перехват" введен в Химках после стрельбы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранительные органы объявили план "Перехват" в подмосковном городе Химки после случившейся там стрельбы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы областного главка МВД.

"Ведется розыск участников конфликта", – пояснили в пресс-службе.

По предварительным данным, инцидент случился в микрорайоне Старбеево. В результате конфликта между группой граждан один из его участников погиб.

Кроме того, другой пострадавший получил ранения. Он был госпитализирован.

Как ранее сообщал источник в правоохранительных органах, участники конфликта скрылись с места происшествия на иномарке в неизвестном направлении.

До этого полиция организовала проверку инцидента со стрельбой в храме в честь святителя Луки Крымского в столичном районе Митино. Сообщалось, что в результате случившегося никто не пострадал.