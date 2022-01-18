Мужчину избили за попытку обнять постояльца хостела в центре Москвы

10:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичная полиция организовала проверку по факту избиения мужчины в хостеле на Большой Пионерской улице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
"Было установлено, что в 19:00 в гостевой комнате указанного учреждения пострадавший мужчина во время просмотра телевизора попытался обнять одного из постояльцев, но в ответ получил несколько ударов кулаком в лицо", – говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина 1981 года рождения получил перелом костей носа и закрытый перелом пальца руки. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
Ранее на станции метро "Чеховская" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро неизвестный избил мужчину. Инцидент произошел 8 января. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и принимают меры для его задержания.
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