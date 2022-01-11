Полиция Уфы начала проверку после видео, на котором мужчина протащил девушку за волосы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Уфе полицейские изучают видео, на котором мужчина тащит по снегу девушку за волосы до подъезда, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.

Данное видео появилось в ряде телеграм-каналов. На кадрах также была замечена кровь на снегу.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В МВД по Уфе уточнили, что, по предварительной информации, каких-либо обращений в ОВД города в связи с данной видеозаписью не поступало.

Ранее водитель такси вытащил из салона пассажирку за волосы, а позже ударил ее. На видео попал инцидент, как девушка пинает машину, а затем водитель ей угрожает и применяет силу.