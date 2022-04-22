Майк Тайсон избил поклонника в самолете

Майк Тайсон избил соседа на авиарейсе во Флориде

Американский боксер Майк Тайсон избил своего поклонника в самолете, выполнявшем рейс Сан-Франциско – Флорида. Об этом сообщает радио КП.

Спортсмен ударил нетрезвого фаната по лицу. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, однако после этого он обратился в полицию.

Ранее Майк Тайсон заявил, что незадолго до боя с Роем Джонсом-младшим употребил марихуану. Боксер объяснил, что принимал наркотик не только перед этим боем, но и употреблял его раньше во время своих выступлений. Тайсон отметил, что ему не удается остановиться.

