Тайсон Фьюри отстоял титул чемпиона мира по версии WBC

Фото: AP Photo/Chase Stevens

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри отстоял завоеванный ранее титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), отправив в нокаут американца Деонтея Уайлдера.

Поединок прошел в субботу, 10 октября, в Лас-Вегасе и завершился досрочной победой Фьюри в 11–м раунде. Это третий очный бой между Фьюри и Уайлдером.

С самого начала британский боксер держал поединок под контролем: он первым отправил соперника в нокдаун и порядком измотал. В четвертом раунде Фьюри и сам дважды оказался на настиле, однако вернул контроль над ситуацией. Американец выглядел уставшим уже к концу седьмого раунда, а в 11–м раунде Фьюри нанес Уайлдеру нокаутирующим ударом справа, завершив поединок.

Это 31–я победа Тайсона Фьюри (и 22–я нокаутом). На его счету также одна ничья, но нет поражений. Для Деонтея Уайлдера это второй проигрыш, причем оба раза спортсмен не смог одолеть именно британского боксера.

Впервые Фьюри и Уайлдер встретились на ринге 1 декабря 2018 года в Лас-Вегасе. Тогда их поединок завершился вничью. Во время второго боя, состоявшегося в Лас-Вегасе 22 февраля 2020 года, Фьюри нокаутировал американского боксера, отобрав у него чемпионский пояс WBC.

Третий поединок, назначенный через суд, был запланирован на 24 июля этого года, однако встречу пришлось перенести на октябрь из-за вспышки COVID-19 в команде британца.

