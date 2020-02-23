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Спорт

08:46

Фьюри победил Уайлдера и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC

спорт

Фото: ТАСС/Isaac Brekken/АР

Британский боксер Тайсон Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера в бое-реванше и отобрал титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC.

Поединок между борцами проходил в Лас-Вегасе. Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

На счету 31-летнего боксера Фьюри 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья. Титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по другим престижным версиям владеет британец Энтони Джошуа (WBA, IBF и WBO).

Тайсон Фьюри – экс-чемпион мира в тяжелом весе по версиям Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

Ранее российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал, кого считает лучшим боксером и бойцом смешанных единоборств в минувшем десятилетии. В это число он включил Флойда Мейвезера, Мэнни Пакьяо и Хабиба Нурмагомедова.

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