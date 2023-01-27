Автор песни Светланы Лободы потребовал от нее 500 тысяч рублей

Фото: Агентство "Москва"

Автор песни "К черту любовь" Олег Влади потребовал от Светланы Лободы 500 тысяч рублей, сообщает сайт "Комсомольской правды".

С таким иском обратился Влади 25 января 2023 года в Арбитражный суд Московской области.

Как передает издание, изначально иск появился до Нового года. Влади его подал в суд по интеллектуальным правам. Автор песни потребовал удалить запись с концерта на одной из интернет-площадок, которая нарушала авторские права.

Однако в суде автору не смогли помочь, но порекомендовали обратиться в другую инстанцию.

Несмотря на то что Лобода уехала из России, ей придется возместить компенсацию морального вреда. По словам звездного адвоката Андрея Алешкина, суд может состояться и без участия артистки.

"Более того, в процессе даже необязательно появление адвокатов или представителей певицы – суд и без них вынесет решение. Однако действовать оно будет лишь на территории Российской Федерации", – сказал Алешкин.

По его словам, Лобода сможет исполнять песню за рубежом.

В случае если суд встанет на сторону автора хита, Лобода должна будет выплатить полмиллиона рублей. Если она этого не сделает, приставы арестуют счета и имущество певицы в России.

Ранее сообщалось, что из-за долга по коммуналке судебные приставы разыскивают певицу и блогера Ольгу Бузову. Артистка не оплачивает жилищно-коммунальные услуги в квартире, которая находится во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Теперь Бузова должна 43,5 тысячи рублей.

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