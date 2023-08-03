Москвич до смерти забил кота сожительницы

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Правоохранители возбудили уголовное дело после того, как безработный мужчина забил до смерти кота сожительницы в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщает Агентство "Москва".

Как рассказал собеседник журналистов, в полицию обратилась жительница Северного Медведкова. Она рассказала, что по возвращении с работы ее гражданский муж сообщил о наказании ее кота по кличке Чарли "за плохое поведение".

По словам мужчины, кот находился в ванной без сознания.

"Москвичка бросилась к любимцу, однако тот практически не реагировал на внешние раздражители, его тело сводили судороги. Попытки оказать первую помощь успеха не имели. Позднее мужчина признался, что ударил кота кулаком в голову и, возможно, еще несколько разу по туловищу за несколько часов до прихода хозяйки", – уточнил источник.

Домашнего питомца доставили в ветклинику, где у него диагностировали кровоизлияние в мозг и тяжелую черепно-мозговую травму, добавил собеседник журналистов. Ветеринарам удалось на какое то время стабилизировать ситуацию, однако позже кот скончался в клинике.

При этом, как отметила женщина, гражданский муж отказался платить за лечение животного и не проявлял заинтересованность к здоровью Чарли.

Отмечается, что в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель"). Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось о пенсионерке в Калуге, которая избила бутылкой чихуахуа. В момент происшествия собака находилась на руках хозяйки.

Ветеринар после инцидента зафиксировал у собаки черепно-мозговую травму. Правоохранители приступили к расследованию происшествия.

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