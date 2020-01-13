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Экономика

08:42

Россия увеличила экспорт некоторых алкогольных напитков в 2019 году

экономика

Фото: depositphotos/Nomadsoul1

Россия увеличила экспорт некоторых алкогольных напитков за семь месяцев минувшего года. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад правительственного аналитического центра.

Значительнее всего выросли поставки напитков на основе виноградного вина. Экспорт этой продукции по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился в 15 раз. Значительный рост пришелся на джин, виски и водку. При этом поставки за границу ликера сократились более чем в два раза, экспорт вина уменьшился на 4,5%.

Крупнейшим импортером российского вина является Украина. На эту страну пришлось 51% от общего объема экспорта в минувшем году. Далее следует Китай и Казахстан. Водка из России экспортируется в Великобританию, Германию и на Украину.

Ранее сообщалось, что российские производители игристых вин предупредили о вероятном сокращении поставок отечественного шампанского из-за запрета импортных виноматериалов и появления новых правил выкладки продукции в магазинах.

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