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Общество

11:04

Процедуру госпитализации невменяемых пациентов предложили пересмотреть

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главный нарколог Москвы Евгений Брюн предложил изменить процедуру госпитализации пациентов, которые находятся в невменяемом состоянии. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Он указал на то, что в настоящее время активно обсуждается проблема недобровольной госпитализации. По словам специалиста, больных нельзя госпитализировать без их добровольного согласия. В некоторых случаях люди могут находиться в невменяемом состоянии.

"Это, на наш взгляд, некое противоречие, которое требует решения. К сожалению, законодательного, а это долгий процесс", – заключил Брюн.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил признать алкоголизм социально опасным явлением. Депутат добавил, что в данном случае речь идет о защите общества от неадекватных действий подобного рода людей.

Бывший санитарный врач России обратил внимание, что более трех миллионов россиян имеют диагноз "алкоголизм". При этом большинство людей не хотят встать на учет, хотя по факту у них есть зависимость от алкоголя и они могут нести опасность для окружающих.

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