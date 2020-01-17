В Госдуме оценили идею антиалкогольных пословиц на бутылках

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Член парламентского комитета по охране здоровья Александр Петров прокомментировал петицию с предложением обязать производителей спиртного наносить на бутылки антиалкогольные лозунги и пословицы.

По мнению депутата, такая мера должна сформировать внутренние убеждения людей о вреде алкоголя. "Навредить это не должно, если эти лозунги не будут оскорбительными, если они будут выдержаны в русских традициях. Я не думаю, что должно быть что-то грубое", – цитирует его Агентство "Москва".

Парламентарий добавил, что нанесение на этикетку таких надписей потребует дополнительных расходов от производителей. В результате могут вырасти цены на алкоголь. "Может быть, это нужно делать на крепких напитках, на пиве. Врачи пропагандируют, что умеренная доза красного вина, белого вина не навредит", – объяснил Петров.

По его мнению, Госдума поддержит такую инициативу, если она поступит на рассмотрение депутатов. "Но это не должно быть оскорбительным, не должно влиять на цену продукции", – заключил парламентарий.

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