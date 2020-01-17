Нарколог назвал сроки принятия новых правил медосмотра для водителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Решение о новом порядке медицинского осмотра для водителей планируют принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн на ассамблее "Здоровая Москва".

Он отметил, что на данный момент проблема раннего выявления злоупотребления алкоголем и наркотиками среди водителей обсуждается.

"Реализацию этого приказа Минздрава перенесли на июль. В феврале министр будет принимать окончательное решение по поводу этого приказа. Я думаю, что все равно он пройдет в той или иной части", – приводит его слова РИА Новости.

В ноябре в Минздраве РФ сообщили, что обязательное определение психоактивных веществ в моче и крови при медицинском освидетельствовании водителей сделает результаты более объективными. Приказ ведомства о внесении изменений в порядок проведения обязательного медосвидетельствования водителей уже зарегистрирован в Минюсте. Согласно поправкам, автомобилисты будут сдавать анализ на наличие психоактивных веществ в моче, а также анализ крови на определение маркера, указывающего на хронический алкоголизм.

В случае положительных результатов человека будут направлять в наркологический диспансер, где его обследует психиатр-нарколог и проведет лабораторные исследования. В сложных ситуациях решение будет принимать врачебная комиссия.